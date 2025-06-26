Еврокомиссар: Европе нужно иметь армию дронов, чтобы защититься от России

Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна создать армию из миллионов дронов, чтобы защититься от возможного нападения России.

Об этом он сказал в интервью Sky News, пишет "Европейская правда".

Комиссар ЕС по вопросам обороны предупредил, что Европа должна быть способна создать армию беспилотников на случай нападения России.

По его словам, военная разведка предполагает, что российские войска могут быть готовы нанести удар по стране НАТО в течение ближайших пяти лет.

Поэтому для самообороны, по словам Кубилюса, европейцам понадобятся миллионы беспилотников, и они должны начать готовиться уже сейчас.

"Россия может иметь около пяти миллионов беспилотников, поэтому мы должны иметь большие мощности, чтобы победить", – сказал он.

Еврокомиссар предупредил, что если глава Кремля Владимир Путин отдаст приказ о нападении – цель столкнется с российским войсками, способными использовать "миллионы беспилотников".

Размышляя над тем, сколько единиц нужно другим странам, комиссар привел пример Литвы, которая имеет общую границу с Россией и Беларусью протяженностью около 900 км.

"Если украинцам нужно четыре миллиона для 1200 км, нам нужно около трех миллионов дронов в год, если начнется война, если наступит "День Х", – добавил он.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия может "проверить оборонные обязательства" НАТО в течение ближайших пяти лет.

А Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

По оценке Федеральной разведывательной службы Германии, Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

Читайте интервью редактора "Европейской правды" с еврокомиссаром Кубилюсом: Мир в Украине приблизит нападение России на ЕС, есть только один способ ее сдержать.