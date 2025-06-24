Фон дер Ляєн: РФ може перевірити оборонні зобов’язання НАТО протягом п’яти років

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія може "перевірити оборонні зобов’язання" НАТО протягом найближчих п’яти років.

Про це вона заявила на Форумі оборонних індустрій, який проходить в Гаазі, пише "Європейська правда".

Під час свого виступу у вівторок, 24 червня, фон дер Ляєн заявила, що Європа до 2030 року "мати все необхідне для надійного стримування" Росії.

"Майте на увазі, що Росія зможе перевірити наші взаємні зобов’язання в галузі оборони протягом найближчих п’яти років. Це те, що ми називаємо "Готовність 2030". Але це вимагає нового мислення від усіх нас", – застерегла вона.

Президентка Єврокомісії зазначила, що країни мають бути готові "вийти із зони комфорту".

"Ми маємо шукати нові підходи, поєднуючи технології та оборону, цивільний та військовий сектори в Європі та за її межами. Разом ми зможемо стримати будь-кого, хто прагне нам нашкодити", – додала Урсула фон дер Ляєн.

На початку червня генеральний секретар Марк Рютте заявив, що Росія нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати військову силу проти держав НАТО протягом п'яти років.

Як повідомлялося, комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.

За оцінкою Федеральної розвідувальної служби Німеччини, Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.

Читайте інтервʼю редактора "Європейської правди" з єврокомісаром Кубілюсом: Мир в Україні наблизить напад Росії на ЄС, є лише один спосіб її стримати.