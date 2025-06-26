Ердоган: Трамп може долучитись до мирних переговорів щодо України, якщо приїде Путін

Президент США Дональд Трамп готовий прибути на потенційні мирні переговори між лідерами України і Росії у Туреччині, якщо глава Кремля Владімір Путін також погодиться взяти в них участь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на слова президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Ердоган каже, що поговорив з американським президентом на полях саміту НАТО у Гаазі, а також навів слова очільника Білого дому.

"Трамп сказав: "Якщо президент Росії Владімір Путін приїде до Стамбула або Анкари для пошуку рішення, то я також приїду", – розповів президент Ердоган.

За його словами, Туреччина проведе необхідні контакти і, "з Божою допомогою, реалізуємо цю зустріч якомога швидше".

Як відомо, на саміті 25 червня держави-члени Північноатлантичного альянсу погодилися, що зобов’язання витрачати 5% від ВВП на оборону складатиметься із двох категорій оборонних інвестицій.

Також держави-члени НАТО, включно з США та Угорщиною, погодилися, що допомога Збройним Силам України буде зарахована як частина оборонних витрат.

Повний текст читайте у публікації "Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями".