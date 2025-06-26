Эрдоган: Трамп может присоединиться к мирным переговорам по Украине, если приедет Путин

Президент США Дональд Трамп готов прибыть на потенциальные мирные переговоры между лидерами Украины и России в Турции, если глава Кремля Владимир Путин также согласится принять в них участие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган говорит, что поговорил с американским президентом на полях саммита НАТО в Гааге, а также привел слова главы Белого дома.

"Трамп сказал: "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для поиска решения, то я также приеду", – рассказал президент Эрдоган.

По его словам, Турция проведет необходимые контакты и, "с Божьей помощью, реализуем эту встречу как можно скорее".

Как известно, на саммите 25 июня государства-члены Североатлантического альянса согласились, что обязательство тратить 5% от ВВП на оборону будет состоять из двух категорий оборонных инвестиций.

Также государства-члены НАТО, включая США и Венгрию, согласились, что помощь Вооруженным Силам Украины будет засчитана как часть оборонных расходов.

Полный текст читайте в публикации "Решение НАТО об Украине и оборонные расходы: полный текст с пояснениями".