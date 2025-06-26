Прем’єр Естонії не вважає слабкістю ЄС розбіжності з Угорщиною і Словаччиною щодо санкцій

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал не вважає, що опозиція Угорщини і Словаччини щодо 18-го пакета санкцій проти РФ свідчить про слабкість ЄС.

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Він відповідав на питання, чи свідчать труднощі в ухваленні санкцій проти РФ про слабкість ЄС.

"У Європі завжди були дискусії, і вона матиме дискусії з приводу різних питань. Це не слабкість. Це означає, що всі мають власну думку. Але Європа стала сильнішою в останні шість місяців, а група друзів України є набагато більшою за ЄС", – сказав Міхал.

"Гадаю ми досягнемо всього, чого хочемо, але треба пам’ятати, що як саміт НАТО був успіхом для всіх і оборонні витрати зростуть, в тому числі для допомоги Україні, з нашої, європейської сторони, ми також маємо робити більше", – додав він.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що, хоча вона не впевнена, що 18-й пакет санкцій проти РФ може бути узгоджений у четвер, її країна не припинить просити все нових санкцій.

На саміті лідерів, як відомо, планують погодити 18-й пакет санкцій проти РФ, проти якого виступають Угорщина і Словаччина.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.