Премьер Эстонии не считает слабостью ЕС разногласия с Венгрией и Словакией по санкциям

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал не считает, что оппозиция Венгрии и Словакии по 18-му пакету санкций против РФ свидетельствует о слабости ЕС.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он отвечал на вопрос, свидетельствуют ли трудности в принятии санкций против РФ о слабости ЕС.

"В Европе всегда были дискуссии, и будут дискуссии по поводу различных вопросов. Это не слабость. Это означает, что все имеют собственное мнение. Но Европа стала сильнее в последние шесть месяцев, а группа друзей Украины намного больше ЕС", – сказал Михал.

"Думаю мы достигнем всего, чего хотим, но надо помнить, что как саммит НАТО был успехом для всех и оборонные расходы вырастут, в том числе для помощи Украине, с нашей, европейской стороны, мы также должны делать больше", – добавил он.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что, хотя она не уверена, что 18-й пакет санкций против РФ может быть согласован в четверг, ее страна не прекратит просить все новых санкций.

На саммите лидеров, как известно, планируют согласовать 18-й пакет санкций против РФ, против которого выступают Венгрия и Словакия.

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в статье: Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.