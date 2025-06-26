"Замовкніть, я премʼєр-міністр!" Фіцо зірвався на журналістку через питання про Орбана

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо не стримав емоцій під час спілкування з журналістами в середу, коли його, зокрема, попросили прокоментувати висловлювання угорського візаві Віктора Орбана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє словацький портал Plenum.

Журналістка словацького телеканалу JOJ 24 запитала Фіцо, чому громадськість дізнається про позицію Словаччини щодо саміту ЄС з питань України від Орбана, а не безпосередньо від нього.

"Якби ви мене слухали, я вже два тижні говорю про це абсолютно відкрито. Але ви знайдете будь-яку дурницю і опублікуєте її. Я прем'єр-міністр, тож замовкніть. Мені не потрібні речники, я чітко кажу, що буде робити Словаччина", – роздратовано відповів Фіцо, підвищивши голос.

Напружена атмосфера на пресконференції ще більше загострилася, коли премʼєра Словаччини спитали про можливість оголошення референдуму про нейтралітет – після відповідних слів самого Фіцо.

"Людина вже не може висловити свою думку?.. Я переконаний, що Словаччині пасувала б нейтральність. А що тепер? Ви мене за це застрелите, як Цинтула (звинувачений у замаху на Фіцо у травні 2024 року. – Ред.)?" – сказав він.

На прохання прокоментувати слова президента Словаччини Петера Пеллегріні, який виступив проти нейтралітету, Фіцо заявив, що думки журналістки його "не цікавлять".

Зазначимо, це не перший випадок, коли премʼєр Словаччини вступає в конфронтацію з журналістами.

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