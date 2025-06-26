"Замолчите, я премьер-министр!" Фицо сорвался на журналистку из-за вопроса об Орбане

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо не сдержал эмоций во время общения с журналистами в среду, когда его, в частности, попросили прокомментировать высказывания венгерского визави Виктора Орбана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает словацкий портал Plenum.

Журналистка словацкого телеканала JOJ 24 спросила Фицо, почему общественность узнает о позиции Словакии по саммиту ЕС по вопросам Украины от Орбана, а не непосредственно от него.

"Если бы вы меня слушали, я уже две недели говорю об этом совершенно открыто. Но вы найдете любую ерунду и опубликуете ее. Я премьер-министр, так что замолчите. Мне не нужны спикеры, я четко говорю, что будет делать Словакия", – раздраженно ответил Фицо, повысив голос.

Напряженная атмосфера на пресс-конференции еще больше накалилась, когда премьера Словакии спросили о возможности объявления референдума о нейтралитете – после соответствующих слов самого Фицо.

"Человек уже не может выразить свое мнение? Я убежден, что Словакии подошла бы нейтральность. А что теперь? Вы меня за это застрелите, как Цинтула (обвиненный в покушении на Фицо в мае 2024 года. – Ред.)?" – сказал он.

На просьбу прокомментировать слова президента Словакии Петера Пеллегрини, который выступил против нейтралитета, Фицо заявил, что мнения журналистки его "не интересуют".

Отметим, это не первый случай, когда премьер Словакии вступает в конфронтацию с журналистами.

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