Найвищий суд Іспанії залишив у силі амністію каталонських сепаратистів

Конституційний суд Іспанії в четвер підтвердив конституційність основних положень спірного закону про амністію учасників руху про відокремлення Каталонії, ініційованого урядом Педро Санчеса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Амністія була узгоджена у 2023 році між Соціалістичною робітничою партією Санчеса та двома каталонськими сепаратистськими партіями в обмін на їхню підтримку його коаліції меншості.

Права опозиція Іспанії, однак, заявила про неконституційність амністії та назвала її маневром соціалістів, які прагнули залишитися при владі.

У своєму рішенні у четвер Конституційний суд, однак, наголосив, що основний закон не забороняє амністію, а "її ухвалення, коли вона відповідає винятковій ситуації та законним інтересам суспільства, може бути конституційно допустимим".

Зазначимо, що закон про амністію прямо не стосується колишнього лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона, який живе у самовільному вигнанні в Бельгії.

В Іспанії йому додатково інкримінують розтрату коштів, яка не покривається амністією, і спроби Пучдемона довести, що ці дії теж підлягають амністії, досі були невдалими.

Сам Санчес, який привітав рішення Конституційного суду, наразі намагається дати раду проблемам у коаліції, які виникли після корупційного скандалу, що охопив його партію.