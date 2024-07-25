В Іспанії попросили Конституційний суд оцінити закон про амністію каталонських сепаратистів

Верховний суд Іспанії поставив під сумнів конституційність закону про амністію каталонських сепаратистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Верховний суд не може скасувати амністію, але він звернувся до Конституційного суду країни з проханням дати йому оцінку.

Верховний суд заявив, що, на його думку, амністія порушує принцип рівності перед законом, гарантований Конституцією Іспанії.

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Наприклад, амністія пробачає насильницькі дії, скоєні під час спроб оголосити незалежність Каталонії, такі як кидання каміння під час протестів. Однак ті ж самі дії, вчинені з іншими цілями, політичними чи ні, караються.

Суд також стверджував, що амністія порушує конституційний принцип правової визначеності, оскільки створює очікування, що інші політичні активісти можуть порушувати закон без покарання.

Суд поставив під сумнів преамбулу закону про амністію, яка стверджувала, що амністія сприятиме налагодженню відносин між сепаратистами і не-сепаратистами, вказавши на відсутність каяття з боку лідерів сепаратистського руху.

Прем'єр-міністр Педро Санчес висунув пропозицію про амністію минулого року в обмін на підтримку в парламенті двох каталонських сепаратистських партій.

Наприкінці червня Вищий суд Каталонії вперше застосував закон про амністію каталонських сепаратистів до політика та поліцейського, засуджених за дії, пов'язані з незаконним проголошенням незалежності іспанської автономії.

Водночас у липні Верховний суд Іспанії залишив у силі ордери на арешт колишнього лідера Каталонії та інших осіб, звинувачених у розкраданні коштів у зв'язку з невдалою спробою відокремлення регіону, оскільки постановив, що нещодавній закон про амністію на них не поширюється.

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