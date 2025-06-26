Высший суд Испании оставил в силе амнистию каталонских сепаратистов

Конституционный суд Испании в четверг подтвердил конституционность основных положений спорного закона об амнистии участников движения об отделении Каталонии, инициированного правительством Педро Санчеса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Амнистия была согласована в 2023 году между Социалистической рабочей партией Санчеса и двумя каталонскими сепаратистскими партиями в обмен на их поддержку его коалиции меньшинства.

Правая оппозиция Испании, однако, заявила о неконституционности амнистии и назвала ее маневром социалистов, которые стремились остаться у власти.

В своем решении в четверг Конституционный суд, однако, отметил, что основной закон не запрещает амнистию, а "ее принятие, когда она соответствует исключительной ситуации и законным интересам общества, может быть конституционно допустимым".

Отметим, что закон об амнистии прямо не касается бывшего лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона, который живет в самовольном изгнании в Бельгии.

В Испании ему дополнительно инкриминируют растрату средств, которая не покрывается амнистией, и попытки Пучдемона доказать, что эти действия тоже подлежат амнистии, до сих пор были неудачными.

Сам Санчес, который приветствовал решение Конституционного суда, сейчас пытается справиться с проблемами в коалиции, возникшими после коррупционного скандала, охватившего его партию