Прем'єр Іспанії виключив дострокові вибори на тлі звинувачень у корупції соратника

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що не буде призначати дострокові вибори після звинувачень у корупції одного з його найближчих соратників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Санчес заявив, що вибори не відбудуться до 2027 року, коли закінчується термін повноважень уряду.

Старший радник Санчеса Сантос Сердан раніше подав у відставку з посади члена парламенту, а також з посади високопосадовця Соціалістичної партії. Він заперечив свою провину.

Це сталось після того, як суддя Верховного суду Іспанії запросив його дати свідчення у справі про неправомірну вигоду, яку чоловік міг отримати від державних контрактів.

Суддя заявив про докази можливої причетності Сердана до "неправомірного укладення" контрактів на виконання громадських робіт в обмін на винагороду.

Такі дії в Іспанії кваліфікуються як злочини, пов'язані з організованою злочинною групою та хабарництвом, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Санчес вибачився і оголосив про проведення зовнішнього аудиту рахунків Соціалістичної партії, а також про перестановки в її керівництві, про що він заявив на пресконференції в четвер.

Відставка Сердана, який вважається наближеним до іспанського премʼєр-міністра, може ще більше похитнути стабільність нинішнього уряду.

Він опинився під загрозою після скандалу з витоком аудіозаписів, які, за твердженням опозиції, нібито доводять прагнення підірвати розслідування корупційних звинувачень проти самого Санчеса та його оточення.

Скандал розгорівся на тлі розслідування щодо дружини премʼєра Іспанії та його брата, а також членів його нинішнього і колишнього урядів.