Туск закликав коаліцію бути єдиною та "поводитись пристойно"

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що найближчим часом його коаліцію чекає "серйозне випробування", яке потребує єдності.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Туск написав на Х.

У короткому дописі польський премʼєр наголосив, що перед лідерами нинішньої коаліції в Польщі "стоїть серйозне випробування".

"Я знаю, що важко знайти легальні та ефективні способи дій у тому політичному безладі, який ми успадкували від "ПіС" (колишня партія влади "Право і справедливість". – Ред.). Якщо ви не знаєте, як поводитися, то на всяк випадок поводьтеся пристойно. І не дайте себе розділити", – додав він.

Туск мав на увазі коаліційну угоду, згідно з якою лідер однієї з партій коаліції "Польща 2050" Шимон Головня є спікером Сейму до 13 листопада 2025 року, після чого посада перейде до співголови "Нової Лівиці" Влодзімежа Чажастого.

В останні дні польські ЗМІ повідомляли, що в "Польщі 2050" нібито невдоволені завеликою кількістю урядових посад у "Лівиці" – на яку нині припадають портфелі чотирьох міністрів і одного віцепремʼєра.

Серед іншого, ЗМІ стверджують, що "Польща 2050" хоче отримати собі посаду віцепремʼєра в обмін на посаду спікера Сейму для "Лівиці". Публічно про таку вимогу не повідомлялось.

Перед цим стало відомо, що "Польща 2050" та інша партія коаліції, Польська селянська партія, вирішили розпустити блок "Третій шлях", із яким разом ішли на вибори 2023 року.

Нагадаємо, 11 червня Сейм Польщі висловив довіру уряду Туска, який ініціював голосування після програшу провладного кандидата Рафала Тшасковського на президентських виборах.

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