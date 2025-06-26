Туск призвал коалицию быть единой и "вести себя прилично"

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что в ближайшее время его коалицию ждет "серьезное испытание", которое требует единства.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Туск написал на Х.

В коротком посте польский премьер подчеркнул, что перед лидерами нынешней коалиции в Польше "стоит серьезное испытание".

"Я знаю, что трудно найти легальные и эффективные способы действий в том политическом беспорядке, который мы унаследовали от "ПиС" (бывшая партия власти "Право и справедливость". – Ред.). Если вы не знаете, как себя вести, то на всякий случай ведите себя прилично. И не дайте себя разделить", – добавил он.

Туск имел в виду коалиционное соглашение, согласно которому лидер одной из партий коалиции "Польша 2050" Шимон Головня является спикером Сейма до 13 ноября 2025 года, после чего должность перейдет к сопредседателю "Новой Левицы" Влодзимежу Чажастому.

В последние дни польские СМИ сообщали, что в "Польше 2050" якобы недовольны слишком большим количеством правительственных должностей в "Левице" – на которую сейчас приходятся портфели четырех министров и одного вице-премьера.

Среди прочего, СМИ утверждают, что "Польша 2050" хочет получить себе должность вице-премьера в обмен на должность спикера Сейма для "Левицы". Публично о таком требовании не сообщалось.

Перед этим стало известно, что "Польша 2050" и другая партия коалиции, Польская селянская партия, решили распустить блок "Третий путь", с которым вместе шли на выборы 2023 года.

Напомним, 11 июня Сейм Польши выразил доверие правительству Туска, который инициировал голосование после проигрыша кандидата от власти Рафала Тшасковского на президентских выборах.

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