У Копенгагені затримали двох людей через можливий обхід санкцій проти Росії

Національна служба з особливих злочинів Данії (NSK) в четвер підтвердила, що розслідує справу про можливе порушення санкцій ЄС проти Росії після публікацій про данського виробника господарських товарів Flügger.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на DR.

У NSK підтвердили, що в четвер провели операцію в Копенгагені та на його околицях "у зв'язку зі справою про можливе обходження санкцій проти Росії данською компанією".

"Обшук відбувся за трьома адресами, затримано двох осіб, які після допиту були відпущені", – повідомила NSK.

Затримання відбулися після того, як данські ЗМІ раніше в четвер повідомили, що по всій території Росії й далі доступна фарба данського виробника Flügger, хоча вона підпадає під санкції ЄС.

Сама компанія підтвердила в повідомленні для данської фондової біржі, що перебуває під слідством, але наголосила, що співпрацює з владою.

"Схоже, хтось вирішив діяти за нашою спиною і перепродав фарбу всупереч правилам. Це абсолютно неприйнятно, і ми робимо все можливе, щоб це зупинити", – заявив генеральний директор Flügger Суне Шнак.

Фінські митники нещодавно повідомили про розслідування ймовірного постачання підсанкційних товарів до Росії у 2022-2023 роках, у якому фігурує компанія зі сходу Фінляндії.

У Литві на початку 2025 року викрили схему постачання до Росії підсанкційного обладнання.