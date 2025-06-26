В Копенгагене задержали двух человек из-за возможного обхода санкций против России

Национальная служба по особым преступлениям Дании (NSK) в четверг подтвердила, что расследует дело о возможном нарушении санкций ЕС против России после публикаций о датском производителе хозяйственных товаров Flügger.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

В NSK подтвердили, что в четверг провели операцию в Копенгагене и его окрестностях "в связи с делом о возможном обходе санкций против России датской компанией".

"Обыск прошел по трем адресам, задержаны два человека, которые после допроса были отпущены", – сообщила NSK.

Задержания произошли после того, как датские СМИ ранее в четверг сообщили, что по всей территории России по-прежнему доступна краска датского производителя Flügger, хотя она подпадает под санкции ЕС.

Сама компания подтвердила в сообщении для датской фондовой биржи, что находится под следствием, но подчеркнула, что сотрудничает с властями.

"Похоже, кто-то решил действовать за нашей спиной и перепродал краску вопреки правилам. Это абсолютно неприемлемо, и мы делаем все возможное, чтобы это остановить", – заявил генеральный директор Flügger Суне Шнак.

Финские таможенники недавно сообщили о расследовании вероятной поставки подсанкционных товаров в Россию в 2022-2023 годах, в котором фигурирует компания из восточной Финляндии.

В Литве в начале 2025 года раскрыли схему поставок в Россию подсанкционного оборудования.