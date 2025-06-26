Лідера опозиції Угорщини вважають придатнішим керувати країною за Орбана

За останній рік помітно зросла кількість угорців, які вважають лідера опозиції Петера Мадяра придатним для управління країною, тоді як Віктора Орбана, навпаки, впала.

Про це свідчить опитування агенції Medián на замовлення порталу HVG.hu, пише "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, більше людей вважають Мадяра "повністю" або "радше" придатним для керівництва Угорщиною (53%), ніж Віктора Орбана (44%).

Оцінка чинного прем'єр-міністра Угорщини погіршилася за останній рік. З червня 2024 року, коли було проведено опитування Medián, на 7 процентних пунктів зменшилася частка тих, хто вважає Орбана повністю придатним для посади.

А частка тих, хто вважає його "повністю" непридатним, зросла на 11 процентних пунктів.

Паралельно з цим оцінка Петера Мадяра значно покращилася. У червні 2024 року лише 9% опитаних угорців повністю довіряло йому, а ще 25% вважали "радше" придатним.

Нині вже 19% повністю довіряють голові партії "Тиса", а ще 34% вважають його радше придатним – тобто зростання за рік становить 19 відсоткових пунктів.

Раніше опитування показало, що найбільша опозиційна партія Угорщини "Тиса" вирвалася вперед на 15 процентних пунктів, випередивши керівну партію Орбана "Фідес".

Інше опитування показало, що угорське суспільство кардинально розділилося у поглядах на 15-річне перебування прем’єр-міністра Віктора Орбана при владі.

Наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.