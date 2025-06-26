Лидера оппозиции Венгрии считают более подходящим руководителем страны, чем Орбана

За последний год заметно выросло количество венгров, которые считают лидера оппозиции Петера Мадяра подходящим для управления страной, тогда как Виктор Орбан, наоборот, потерял популярность.

Об этом свидетельствует опрос агентства Medián по заказу портала HVG.hu, пишет "Европейская правда".

Согласно опросу, больше людей считают Мадяра „полностью" или "скорее" подходящим для руководства Венгрией (53%), чем Виктора Орбана (44%).

Оценка действующего премьер-министра Венгрии ухудшилась за последний год. С июня 2024 года, когда был проведен опрос Medián, на 7 процентных пунктов уменьшилась доля тех, кто считает Орбана полностью подходящим для должности.

А доля тех, кто считает его "полностью" непригодным, выросла на 11 процентных пунктов.

Параллельно с этим оценка Петера Мадяра значительно улучшилась. В июне 2024 года только 9% опрошенных венгров полностью доверяли ему, а еще 25% считали "скорее" подходящим.

Сейчас уже 19% полностью доверяют главе партии "Тиса", а еще 34% считают его скорее подходящим – то есть рост за год составляет 19 процентных пунктов.

Ранее опрос показал, что крупнейшая оппозиционная партия Венгрии "Тиса" вырвалась вперед на 15 процентных пунктов, опередив правящую партию Орбана "Фидес".

Другой опрос показал, что венгерское общество кардинально разделилось во взглядах на 15-летнее пребывание премьер-министра Виктора Орбана у власти.

Следующие очередные парламентские выборы в Венгрии состоятся не ранее 2026 года.