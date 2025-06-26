У Нідерландах просять 4 роки тюрми для росіянина, звинуваченого у шпигунстві

Прокуратура Нідерландів у четвер запросила чотири роки в'язниці для 43-річного росіянина Германа А. – колишнього співробітника ASML, якого звинувачують у промисловому шпигунстві на користь Росії.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури, пише "Європейська правда".

За даними прокуратури, Герман А. продавав російській стороні технічну документацію провідних нідерландських виробників мікросхем, зокрема ASML та NXP.

Прокуратура заявила, що Герман А. протягом кількох років скопіював сотні конфіденційних документів на USB-накопичувачі та жорсткі диски. Потім він особисто доставив USB-накопичувачі до Москви, де, за повідомленнями, отримав за інформацію 40 тисяч євро готівкою.

Ці документи, вважають правоохоронці, нібито використовувалися для допомоги Росії у розвитку власної напівпровідникової промисловості, що є порушенням санкцій ЄС проти Росії.

Генеральна прокуратура наголосила на серйозності злочину, зазначивши, що мікрочипи є важливими компонентами військової техніки, високоточної зброї та дронів.

Вважається, що, сприяючи виробництву напівпровідників у Росії, Герман А. зробив "істотний внесок" у ведення Росією воєнних дій проти України.

Про затримання росіянина, яке відбулось у грудні, стало відомо на початку 2025 року.