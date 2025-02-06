У Нідерландах виявили контакти з розвідкою РФ затриманого працівника компанії-виробника чипів

Колишній співробітник виробника верстатів для виготовлення мікросхем ASML і виробника чипів NXP, який вже кілька місяців перебуває під вартою за підозрою в крадіжці комерційної таємниці, контактував з російською Службою зовнішньої розвідки (СЗР).

Про це йдеться в офіційному повідомленні Генеральної служби розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) до прокуратури, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Суд у Роттердамі обговорив це повідомлення сьогодні під час формального слухання у справі проти колишнього співробітника. За даними прокуратури, повідомлення було отримано 23 грудня. AIVD пише, що між чоловіком у Нідерландах і співробітником СЗР був контакт.

За даними AIVD, СЗР займається, серед іншого, отриманням "розвідувальної інформації про науку і технології".

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На початку грудня Nieuwsuur повідомив, що в Нідерландах заарештували російського інженера, який працював, зокрема, в ASML і NXP. Він нібито роками викрадав секрети компанії і ділився ними з російським контактом. Це були інструкції та інші цифрові документи.

За даними прокуратури, документи, а також технологічні знання чоловіка були призначені для створення заводу з виробництва мікросхем у Росії. Окрім крадіжки комерційної таємниці, його також звинувачують у порушенні санкцій.

Незважаючи на те, що чоловік є лише підозрюваним, міністр з питань притулку та міграції Маржолейн Фабер наклала на нього заборону на в'їзд терміном на 20 років. Таке трапляється лише з людьми, які становлять загрозу національній безпеці.

Під час сьогоднішнього слухання прокуратура надала більше інформації про те, як підозрюваний відправляв інформацію в Росію. Дослідження жорсткого диска показало, що він зберігав технічну інформацію про виготовлення комп'ютерних чипів у спеціальних папках. Для цього використовувалося спеціальне ім'я користувача "Focus". Інформація передавалася іншій особі через Google Диск.

За даними прокуратури, ця особа перебуває в Росії і, "наскільки відомо", працює в Російському інноваційному інжиніринговому центрі. Через цю організацію фінансуються проєкти, спрямовані на отримання технологій з-за кордону або на заміну їх російськими.

Клієнтами компанії є великі російські компанії, в тому числі виробник озброєнь "Ростех" і нафтові компанії "Газпром" і "Роснефть".

У виступі перед співробітниками СЗР у червні 2022 року, через три місяці після вторгнення в Україну, глава Кремля Владімір Путін назвав сприяння промисловому і технологічному розвитку Росії одним із пріоритетів спецслужби, особливо на тлі західних санкцій.

Це не перший випадок викриття росіян, які працюють на СЗР у Нідерландах. У 2020 році AIVD виявила, що на цю службу працювали двоє дипломатів. Вони полювали за чутливою інформацією голландських високотехнологічних компаній та установ.

У 2022 році дослідження NOS та Nieuwsuur показали, що деякі з сімнадцяти висланих російських розвідників також працювали на СЗР. Дослідження показало, що ці офіцери, серед іншого, збирали інформацію про комп'ютерні чипи.

Національний координатор з боротьби з тероризмом і безпеки Нідерландів (NCTV) Пітер-Яп Алберсберг торік у жовтні заявив, що Росія та Китай посилюють кібератаки на державу та її союзників.

У Фінляндії раніше також заявили про численні випадки саботажу, кібератак та дестабілізації, а також поклали відповідальність на Росію за ведення операцій впливу проти країни.