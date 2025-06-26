В Нидерландах просят 4 года тюрьмы для россиянина, обвиненного в шпионаже

Прокуратура Нидерландов в четверг запросила четыре года тюрьмы для 43-летнего россиянина Германа А. – бывшего сотрудника ASML, которого обвиняют в промышленном шпионаже в пользу России.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры, пишет "Европейская правда".

По данным прокуратуры, Герман А. продавал российской стороне техническую документацию ведущих нидерландских производителей микросхем, в частности ASML и NXP.

Прокуратура заявила, что Герман А. в течение нескольких лет скопировал сотни конфиденциальных документов на USB-накопители и жесткие диски. Затем он лично доставил USB-накопители в Москву, где, по сообщениям, получил за информацию 40 тысяч евро наличными.

Эти документы, по мнению правоохранителей, якобы использовались для помощи России в развитии собственной полупроводниковой промышленности, что является нарушением санкций ЕС против России.

Генеральная прокуратура подчеркнула серьезность преступления, отметив, что микрочипы являются важными компонентами военной техники, высокоточного оружия и дронов.

Считается, что, способствуя производству полупроводников в России, Герман А. внес "существенный вклад" в ведение Россией военных действий против Украины.

О задержании россиянина, которое произошло в декабре, стало известно в начале 2025 года.