Фон дер Ляєн: ЄС готовий до укладення торгової угоди зі США, але і до її зриву

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий до укладення торгової угоди зі США, але також готовий і до того, що такої домовленості не буде.

Про це фон дер Ляєн сказала на пресконференції після зустрічі лідерів ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Вона зауважила, що мала "плідну дискусію" із президентом США Дональдом Трампом на саміті G7 у Канаді.

"Тоді ми домовилися прискорити роботу з чіткою метою: досягти угоди до 9 липня. Сьогодні ми отримали останній документ США для подальших переговорів. Зараз ми його аналізуємо. Тож наше сьогоднішнє послання є чітким: ми готові до угоди", – сказала глава Єврокомісії.

Водночас, за словами фон дер Ляєн, ЄС готується до того, що задовільної угоди не буде досягнуто.

"Саме тому ми провели консультації щодо переліку заходів з відновлення рівноваги. І ми будемо захищати інтереси Європи, якщо це буде потрібно. Коротко кажучи, усі варіанти залишаються на столі", – відзначила вона.

Трамп пригрозив ввести 50% мита на всі товари ЄС з 9 липня, якщо сторони не дійдуть згоди. Більшість товарів ЄС вже обкладаються 10% митом, а автомобілі та автозапчастини – 25%, сталь і алюміній – 50%.

З наближенням терміну, встановленого Трампом, між Німеччиною і Францією виникають розбіжності щодо того, як вести переговори з США.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що швидка і проста торговельна угода краща за "повільну і складну".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що прийняття нерівноправних торговельних відносин зашкодить довгостроковій конкурентоспроможності Європи.