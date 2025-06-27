Фон дер Ляйен: ЕС готов к заключению торгового соглашения с США, но и к его срыву

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к заключению торгового соглашения с США, но также готов и к тому, что такого соглашения не будет.

Об этом фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции после встречи лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что провела "плодотворную дискуссию" с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 в Канаде.

"Тогда мы договорились ускорить работу с четкой целью: достичь соглашения до 9 июля. Сегодня мы получили последний документ США для дальнейших переговоров. Сейчас мы его анализируем. Поэтому наше сегодняшнее послание является четким: мы готовы к соглашению", – сказала глава Еврокомиссии.

В то же время, по словам фон дер Ляйен, ЕС готовится к тому, что удовлетворительного соглашения не будет достигнуто.

"Именно поэтому мы провели консультации по перечню мер по восстановлению равновесия. И мы будем защищать интересы Европы, если это будет необходимо. Короче говоря, все варианты остаются на столе", – отметила она.

Трамп пригрозил ввести 50% пошлины на все товары ЕС с 9 июля, если стороны не придут к соглашению. Большинство товаров ЕС уже облагаются 10% пошлиной, а автомобили и автозапчасти – 25%, сталь и алюминий – 50%.

С приближением срока, установленного Трампом, между Германией и Францией возникают разногласия по поводу того, как вести переговоры с США.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что быстрое и простое торговое соглашение лучше "медленного и сложного".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что принятие неравных торговых отношений повредит долгосрочной конкурентоспособности Европы.



