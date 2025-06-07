Через тарифи Трампа Німеччина може втратити 90 тисяч робочих місць

Керівниця Федерального агентства з питань зайнятості у Німеччині Андреа Налес заявила, що торговельна політика США щодо мит може коштувати Німеччині 90 тисяч робочих місць протягом року.

Її слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Налес послалась на дані Інституту досліджень зайнятості (IAB) та інших наукових установ, які проаналізували наслідки запровадження тарифної ставки на рівні 25%.

"Проблема – у відсутності передбачуваності, яка завдає нам величезної шкоди: це стримує компанії від інвестування, найму працівників і підготовки кадрів", – сказала вона.

Керівниця Федерального агентства з питань зайнятості у Німеччині наголосила, що "нестабільна торговельна політика США – це тягар для німецького ринку праці".

Зазначимо, нещодавно німецький канцлер Фрідріх Мерц зустрівся із американським президентом Дональдом Трампом, після чого заявив, що лідер США серйозно зацікавлений у досягненні угоди між США та Європейським Союзом щодо тарифів.

А наприкінці травня Мерц заявив, що ЄС може вдатися до заходів у відповідь проти американських технологічних компаній, якщо торговельний конфлікт з адміністрацією Трампа загостриться.