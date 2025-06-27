Канцлер Австрії розраховує на Берлін як головного союзника у міграційному питанні

Канцлер Австрії Крістіан Штокер вважає німецького колегу Фрідріха Мерца ключовим партнером своєї країни у спробах скоротити нелегальну міграцію до Європи.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарях Politico.

Штокер сказав, що вважає Австрію "локомотивом" у просуванні жорсткішої міграційної політики у Європі.

"Нам потрібне рішення, щоб забезпечити проведення процедур (розгляду заявок на притулок. – Ред.) на зовнішньому кордоні ЄС. Захист наших внутрішніх кордонів у межах Шенгенської зони… має бути лише рішенням на крайній випадок. І я дуже радий, що маю такого партнера як Фрідріх Мерц, який бачить це питання схожим чином", – сказав Крістіан Штокер.

Як відомо, міграційна тема була однією з ключових під час передвиборчої кампанії у Німеччині. Новий уряд з початком роботи одразу посилив прикордонний контроль, щоб запобігати приїзду до Німеччини мігрантів, які вже подали заявки на отримання притулку в іншій країні. Цей крок викликав невдоволення сусідів, у тому числі Австрії, але там заявили, що ставляться до цього з розумінням.

Штокер у своїх коментарях також сказав, що не вважає вплив німецьких обмежень надто значущим.

"Думаю, ці обмеження не мають надто великого негативного впливу. Якщо є потреба у контролі на внутрішніх кордонах, і ми ж самі так робили... то я не можу відмовляти іншим країнам у цьому. Іншими словами, цей контроль – це рішення, яке не має бути постійним, але іноді є необхідним", – зазначив канцлер Австрії.