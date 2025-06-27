Канцлер Австрии рассчитывает на Берлин как главного союзника в миграционном вопросе

Канцлер Австрии Кристиан Штокер считает своего немецкого коллегу Фридриха Мерца ключевым партнером своей страны в попытках сократить нелегальную миграцию в Европу.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментариях Politico.

Штокер сказал, что считает Австрию "локомотивом" в продвижении более жесткой миграционной политики в Европе.

"Нам нужно решение, чтобы обеспечить проведение процедур (рассмотрения заявлений о предоставлении убежища. – Ред.) на внешней границе ЕС. Защита наших внутренних границ в пределах Шенгенской зоны... должна быть только решением на крайний случай. И я очень рад, что у меня есть такой партнер, как Фридрих Мерц, который видит этот вопрос похожим образом", – сказал Кристиан Штокер.

Как известно, миграционная тема была одной из ключевых во время предвыборной кампании в Германии. Новое правительство с началом работы сразу усилило пограничный контроль, чтобы предотвратить приезд в Германию мигрантов, которые уже подали заявки на получение убежища в другой стране. Этот шаг вызвал недовольство соседей, в том числе Австрии, но там заявили, что относятся к этому с пониманием.

Штокер в своих комментариях также сказал, что не считает влияние немецких ограничений слишком значительным.

"Думаю, эти ограничения не имеют слишком большого негативного влияния. Если есть необходимость в контроле на внутренних границах, и мы же сами так делали... то я не могу отказывать другим странам в этом. Другими словами, этот контроль – это решение, которое не должно быть постоянным, но иногда является необходимым", – отметил канцлер Австрии.