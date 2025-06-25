Генсек НАТО заперечив, що називав Трампа "татком"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджує, що його слова про "татка", які прозвучали в контексті розмови з президентом США Дональдом Трампом, не стосувались самого Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рютте сказав в інтервʼю Reuters.

Генсек НАТО наполіг, що насправді не називав президента США "татком", як про це повідомили ЗМІ.

"В Європі я іноді чую, як країни запитують: "Марку, США залишаться з нами?". І я відповів, що це трохи нагадує, як маленька дитина запитує тата: "Татку, ти залишишся з нами?". Слово "татку" я вжив у цьому сенсі, а не називав президента Трампа "татком", – сказав Рютте.

Він вважає, що європейські держави нині "вже дорослі", оскільки завдяки Росії та вимозі США усвідомили необхідність витрачати більше на оборону.

Нагадаємо, під час саміту НАТО в середу Рютте прокоментував висловлювання Дональда Трампа щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп порівняв країни з дітьми, що б'ються, і заявив, що обидві сторони порушили перемир'я.

Пояснюючи використання Трампом лайливих слів напередодні у вівторок, коли він говорив про Іран та Ізраїль, Рютте сказав: "А ще таткові іноді доводиться вживати ненормативну лексику".

Сам Трамп пізніше в середу припустив, що слова генсека НАТО означають, що "він мене любить". "Татку, ти мій татку". Він сказав це дуже лагідно", – додав він.

Раніше Рютте закликав оцінювати позицію США за діями та за їхнім внеском у спільну оборону, а не за політичними заявами, навіть коли ті викликають занепокоєння.