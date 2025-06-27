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Новий президент Румунії вперше збирає засідання Ради з нацбезпеки

Новини — П'ятниця, 27 червня 2025, 11:28 — Марія Ємець

Президент Румунії Нікушор Дан, обраний на цю посаду у травні, вперше скликав засідання Вищої ради з нацбезпеки, щоб обговорити найбільші виклики та загрози для країни.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

Нікушор Дан анонсував засідання Ради з нацбезпеки на наступний понеділок, 30 червня, у президентському палаці Котрочень. 

Однією з ключових тем буде проблема ухилення від сплати податків, що називають "загрозою і ризиком для нацбезпеки країни".

Дан у заявах на початку червня вже казав, що хоче включити боротьбу з ухиленням від сплати податків до національної стратегії безпеки й оборони. За орієнтовними оцінками, через несплату податків румунський бюджет втрачає до 40 млрд леїв (7,9 млрд євро).

Окрім того, говоритимуть про загрози для Румунії у зв’язку з триваючою війною РФ проти України, стан румунських збройних сил, кібербезпеку та деякі інші питання. 

Нагадаємо, наприкінці червня парламент Румунії затвердив уряд на чолі з проєвропейським премʼєром, ним став попередній тимчасовий президент. 

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