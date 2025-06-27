Новый президент Румынии впервые собирает заседание Совета по нацбезопасности

Президент Румынии Никушор Дан, избранный на эту должность в мае, впервые созвал заседание Высшего совета по нацбезопасности, чтобы обсудить самые большие вызовы и угрозы для страны.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Никушор Дан анонсировал заседание Совета по нацбезопасности на следующий понедельник, 30 июня, в президентском дворце Котрочень.

Одной из ключевых тем будет проблема уклонения от уплаты налогов, что называют "угрозой и риском для нацбезопасности страны".

Дан в заявлениях в начале июня уже говорил, что хочет включить борьбу с уклонением от уплаты налогов в национальную стратегию безопасности и обороны. По ориентировочным оценкам, из-за неуплаты налогов румынский бюджет теряет до 40 млрд леев (7,9 млрд евро).

Кроме того, будут говорить об угрозах для Румынии в связи с продолжающейся войной РФ против Украины, состоянии румынских вооруженных сил, кибербезопасности и некоторых других вопросах.

Напомним, в конце июня парламент Румынии утвердил правительство во главе с проевропейским премьером, им стал предыдущий временный президент.

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