В Австрії прибирають наслідки сильних гроз із градом, аграрії зазнали мільйонних збитків
В Австрії протягом вечора й ночі 27 червня пройшли сильні грози з градом, страхові компанії оцінюють збитки у мільйони євро.
Про це повідомляє Kurier, пише "Європейська правда".
На вечір 26 червня у багатьох регіонах Австрії оголосили найвищі рівні попередження через негоду; вночі пройшли сильні грози з градом діаметром до 5 см і поривами вітру до 100 км/год.
У багатьох місцях вітер потрощив дерева і наробив шкоди у подвір’ях будинків, а град завдав великих збитків сільському господарству.
"За першими оцінками наших експертів, загальна шкода для сільського господарства від вчорашньої бурі сягає 9 млн євро", – повідомив керівник страхової компанії Österreichischen Hagelversicherung.
В одній з долин у Тіролі від удару блискавки загорівся приватний будинок, в іншому місці – господарська будівля з сіном.
На деяких ділянках залізниці у Нижній Австрії зупинено рух поїздів до усунення наслідків негоди.
Раніше цього тижня у Франції грози, що прийшли після задушливої спеки, призвели до загибелі двох людей і залишили без світла 100 тисяч домівок.
У Берліні та довколишній землі Бранденбург внаслідок сильної бурі одна людина загинула і кілька серйозно постраждали.