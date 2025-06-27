В Австрії прибирають наслідки сильних гроз із градом, аграрії зазнали мільйонних збитків

В Австрії протягом вечора й ночі 27 червня пройшли сильні грози з градом, страхові компанії оцінюють збитки у мільйони євро.

Про це повідомляє Kurier, пише "Європейська правда".

На вечір 26 червня у багатьох регіонах Австрії оголосили найвищі рівні попередження через негоду; вночі пройшли сильні грози з градом діаметром до 5 см і поривами вітру до 100 км/год.

У багатьох місцях вітер потрощив дерева і наробив шкоди у подвір’ях будинків, а град завдав великих збитків сільському господарству.

"За першими оцінками наших експертів, загальна шкода для сільського господарства від вчорашньої бурі сягає 9 млн євро", – повідомив керівник страхової компанії Österreichischen Hagelversicherung.

В одній з долин у Тіролі від удару блискавки загорівся приватний будинок, в іншому місці – господарська будівля з сіном.

На деяких ділянках залізниці у Нижній Австрії зупинено рух поїздів до усунення наслідків негоди.

Раніше цього тижня у Франції грози, що прийшли після задушливої спеки, призвели до загибелі двох людей і залишили без світла 100 тисяч домівок.

У Берліні та довколишній землі Бранденбург внаслідок сильної бурі одна людина загинула і кілька серйозно постраждали.