В Австрии убирают последствия сильных гроз с градом, аграрии понесли миллионные убытки

В Австрии в течение вечера и ночи 27 июня прошли сильные грозы с градом, страховые компании оценивают убытки в миллионы евро.

Об этом сообщает Kurier, пишет "Европейская правда".

На вечер 26 июня во многих регионах Австрии объявили самые высокие уровни предупреждения из-за непогоды; ночью прошли сильные грозы с градом диаметром до 5 см и порывами ветра до 100 км/ч.

Во многих местах ветер поломал деревья и наделал ущерба во дворах домов, а град нанес большой ущерб сельскому хозяйству.

"По первым оценкам наших экспертов, общий ущерб для сельского хозяйства от вчерашней бури достигает 9 млн евро", – сообщил руководитель страховой компании Österreichischen Hagelversicherung.

В одной из долин в Тироле от удара молнии загорелся частный дом, в другом месте – хозяйственная постройка с сеном.

На некоторых участках железной дороги в Нижней Австрии остановлено движение поездов до устранения последствий непогоды.

Ранее на этой неделе во Франции грозы, пришедшие после удушающей жары, привели к гибели двух человек и оставили без света 100 тысяч домов.

В Берлине и близлежащей земле Бранденбург в результате сильной бури один человек погиб и несколько серьезно пострадали.