В Австрии убирают последствия сильных гроз с градом, аграрии понесли миллионные убытки
В Австрии в течение вечера и ночи 27 июня прошли сильные грозы с градом, страховые компании оценивают убытки в миллионы евро.
Об этом сообщает Kurier, пишет "Европейская правда".
На вечер 26 июня во многих регионах Австрии объявили самые высокие уровни предупреждения из-за непогоды; ночью прошли сильные грозы с градом диаметром до 5 см и порывами ветра до 100 км/ч.
Во многих местах ветер поломал деревья и наделал ущерба во дворах домов, а град нанес большой ущерб сельскому хозяйству.
"По первым оценкам наших экспертов, общий ущерб для сельского хозяйства от вчерашней бури достигает 9 млн евро", – сообщил руководитель страховой компании Österreichischen Hagelversicherung.
В одной из долин в Тироле от удара молнии загорелся частный дом, в другом месте – хозяйственная постройка с сеном.
На некоторых участках железной дороги в Нижней Австрии остановлено движение поездов до устранения последствий непогоды.
Ранее на этой неделе во Франции грозы, пришедшие после удушающей жары, привели к гибели двух человек и оставили без света 100 тысяч домов.
В Берлине и близлежащей земле Бранденбург в результате сильной бури один человек погиб и несколько серьезно пострадали.