Партія Туска втратила в рейтингу після поразки на виборах президента

Права опозиційна партія Польщі "Право і справедливість" лідирує в рейтингу симпатій виборців, тоді як "Громадянська коаліція" премʼєра Дональда Туска, навпаки, втратила популярність.

Про це свідчить опитування агенції iBRiS для порталу Onet, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням IBRiS, перемога в разі парламентських виборів у Польщі дісталася б "Праву і справедливості", за яке готові проголосувати 30,5% опитаних виборців.

І хоча це на 1,7 відсоткового пункта менше, ніж в останньому опитуванні для Onet, проведеному наприкінці травня, за "Громадянську коаліцію" Туска голосуватимуть лише 25,8% – на 7,6 пункта менше.

На третьому місці, як і в попередніх опитуваннях, опинилась ультраправа "Конфедерація" з практично таким же результатом 16,8%.

До Сейму Польщі також мала б шанс потрапити Лівиця, за яку проголосували б 6,1% опитаних, а також заснована одіозним ультраправим політиком Гжегожем Брауном "Конфедерація Польської Корони" з результатом 5,1%.

Дві партії нинішньої коаліції – "Польща 2050" Шимона Головні та Польська селянська партія – в опитуванні iBRIS не досягають 5-відсоткового виборчого порогу, набираючи відповідно 4,6% та 4%.

Згідно з розрахунками Onet, за нинішніх політичних симпатій виборців будь-яка конфігурація коаліції передбачає участь ультраправої "Конфедерації", з якою ідеологічно найближчі "ПіС".

Зазначимо, що рейтинг нинішньої коаліції Польщі помітно впав після поразки її кандидата Рафала Тшасковського у другому турі виборів президента, де виграв підтримуваний "ПіС" Кароль Навроцький.

Нагадаємо, нещодавнє опитування показало, що прихильників вступу України до ЄС і НАТО у Польщі зараз менше, аніж противників.