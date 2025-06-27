Партия Туска потеряла в рейтинге после поражения на выборах президента

Правая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" лидирует в рейтинге симпатий избирателей, тогда как "Гражданская коалиция" премьера Дональда Туска, наоборот, потеряла популярность.

Об этом свидетельствует опрос агентства iBRiS для портала Onet, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу IBRiS, победа в случае парламентских выборов в Польше досталась бы "Праву и справедливости", за которую готовы проголосовать 30,5% опрошенных избирателей.

И хотя это на 1,7 процентного пункта меньше, чем в последнем опросе для Onet, проведенном в конце мая, за "Гражданскую коалицию" Туска будут голосовать лишь 25,8% – на 7,6 пункта меньше.

На третьем месте, как и в предыдущих опросах, оказалась ультраправая "Конфедерация" с практически таким же результатом 16,8%.

В Сейм Польши также имела бы шанс попасть "Левица", за которую проголосовали бы 6,1% опрошенных, а также основанная одиозным ультраправым политиком Гжегожем Брауном "Конфедерация Польской Короны" с результатом 5,1%.

Две партии нынешней коалиции – "Польша 2050" Шимона Головни и Польская крестьянская партия – в опросе iBRIS не достигают 5-процентного избирательного порога, набирая соответственно 4,6% и 4%.

Согласно расчетам Onet, при нынешних политических симпатиях избирателей любая конфигурация коалиции предполагает участие ультраправой "Конфедерации", с которой идеологически ближе всего "ПиС".

Отметим, что рейтинг нынешней коалиции Польши заметно упал после поражения ее кандидата Рафала Тшасковского во втором туре выборов президента, где выиграл поддерживаемый "ПиС" Кароль Навроцкий.

Напомним, недавний опрос показал, что сторонников вступления Украины в ЕС и НАТО в Польше сейчас меньше, чем противников.