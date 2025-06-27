В Чехии разрешили менять пол в паспорте без хирургического вмешательства

Министерство здравоохранения Чехии разрешило изменение юридического пола для трансгендерных людей без обязательного проведения хирургического вмешательства, что соответствует практике большинства европейских стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Expats.cz.

С июля в Чехии для официального изменения пола больше не потребуется хирургическое вмешательство или гормональное лечение, объявило чешское Министерство здравоохранения.

Такое решение оно приняло в ответ на решение Конституционного суда от 2024 года. Суд тогда признал, что требование хирургического вмешательства и стерилизации для юридического признания пола нарушает человеческое достоинство.

По новым правилам, гражданину Чехии достаточно будет диагноза транссексуализма, установленного сертифицированным сексологом, для изменения юридического пола (пола в документах).

Ранее для официальной смены пола необходимо было пройти операцию, утвержденную комиссией, назначенной Минздравом Чехии.

Чехия была одной из последних стран Европы, которая требовала стерилизации для юридического признания пола, что вызвало критику как со стороны международных организаций, так и со стороны чешских правозащитных групп.

Ранее в Чехии вступил в силу закон, который расширяет права однополых пар в стране, хотя и не легализует браки для них.