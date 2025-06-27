МЗС Німеччини відкинуло звинувачення РФ щодо "переслідування" журналістів

Німеччина відреагував виклик німецького посла до Москви та відкинув звинувачення Росії щодо "переслідування журналістів з РФ".

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Німеччини у коментарі ЗМІ, цитує n-tv, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 27 червня, МЗС Німеччини відкинуло "безпідставні звинувачення", які висунуло МЗС Росії.

"Німецький посол ще раз чітко наголосив на цьому сьогодні в Міністерстві закордонних справ Росії. На відміну від дедалі жорсткіших репресій Росії проти журналістів, в Німеччині діють принципи верховенства права та свободи преси", – заявили у зовнішньополітичному відомстві країни.

Як відомо, російський уряд викликав німецького посла, посилаючись на погане поводження з російськими журналістами в Німеччині.

Минулого тижня ЄС викликав представника Росії у Брюсселі після побиття дипломатки у Владивостоці.