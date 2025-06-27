Росія викликала посла Німеччини – скаржитись на "переслідування ЗМІ"

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Німеччини Александра Ламбсдорфа, пояснивши це "переслідуванням журналістів з Росії".

Про це повідомляє російське ТАСС, пише "Європейська правда".

"Посла ФРН викликали у п’ятницю в МЗС РФ, йому повідомлять про заходи у відповідь за переслідування російських журналістів", – повідомили агентству в МЗС РФ.

Перед тим речниця відомства Марія Захарова поскаржилася, що Німеччина "вперто ігнорує" заклики Росії "припинити свавілля щодо представників ЗМІ", та що Німеччина "робить усе, щоб будь-якими способами змусити кореспондентів достроково припинити виконання професійних обов’язків та залишити країну".

З якими епізодами пов’язані заяви російської сторони, не уточнюють.

Нагадаємо, минулого тижня ЄС викликав представника Росії у Брюсселі після побиття дипломатки у Владивостоці.

Також у Німеччині підтвердили, що теперішній посол в Україні стане главою зовнішньої розвідки.