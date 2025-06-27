МИД Германии отверг обвинения РФ в "преследовании" журналистов

Германия отреагировала на вызов немецкого посла в Москву и отвергла обвинения России в "преследовании журналистов из РФ".

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Германии в комментарии СМИ, цитирует n-tv, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 27 июня, МИД Германии отверг "безосновательные обвинения", выдвинутые МИД России.

"Немецкий посол еще раз четко подчеркнул это сегодня в Министерстве иностранных дел России. В отличие от все более жестких репрессий России против журналистов, в Германии действуют принципы верховенства права и свободы прессы", – заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Как известно, российское правительство вызвало немецкого посла, ссылаясь на плохое обращение с российскими журналистами в Германии.

На прошлой неделе ЕС вызвал представителя России в Брюсселе после избиения дипломата во Владивостоке.