Норвегія хоче обмежити продаж енергетиків молоді віком до 16 років

Норвезьке управління охорони здоров'я підтримує обмеження віку для продажу енергетичних напоїв до 16 років.

Про це повідомляє ABC Nyheter, пише "Європейська правда".

Директорка Норвезького управління охорони здоров'я Лінда Гранлунд заявила, що упраління підтримує пропозицію заборонити продаж енергетичних напоїв дітям віком до 16 років.

Норвезьке управління охорони здоров'я вважає, що в довгостроковій перспективі доцільно розглянути можливість підвищення вікового обмеження.

"Ми також згодні, що в майбутньому може бути доцільним розглянути можливість встановлення більш високого вікового обмеження, оскільки молоді люди у віці від 16 до 18 років також можуть зазнати негативного впливу на здоров'я від високого споживання кофеїну", – сказала Гранлунд.

За словами Гранлунд, молодь віком від 16 до 18 років споживають найбільше енергетичних напоїв серед усіх вікових груп.

"Тому важливо оцінити вплив цього регулювання, щоб у разі необхідності внести корективи", – підсумувала вона.

Нещодавно французький президент Емманюель Макрон пообіцяв заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років у Франції "впродовж найближчих місяців", якщо на рівні Європейського Союзу не буде досягнуто прогресу.

Тим часом в Румунії підготували законопроєкт "Цифрове повноліття", який передбачає заборону доступу до соціальних мереж та інших додатків дітям до 16 років без згоди батьків.