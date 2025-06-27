Норвегия хочет ограничить продажу энергетиков молодежи в возрасте до 16 лет

Норвежское управление здравоохранения поддерживает ограничение возраста для продажи энергетических напитков до 16 лет.

Об этом сообщает ABC Nyheter, пишет "Европейская правда".

Директор Норвежского управления здравоохранения Линда Гранлунд заявила, что управление поддерживает предложение запретить продажу энергетических напитков детям в возрасте до 16 лет.

Норвежское управление здравоохранения считает, что в долгосрочной перспективе целесообразно рассмотреть возможность повышения возрастного ограничения.

"Мы также согласны, что в будущем может быть целесообразно рассмотреть возможность установления более высокого возрастного ограничения, поскольку молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет также могут подвергаться негативному воздействию на здоровье от высокого потребления кофеина", – сказала Гранлунд.

По словам Гранлунд, молодежь в возрасте от 16 до 18 лет потребляет больше всего энергетических напитков среди всех возрастных групп.

"Поэтому важно оценить влияние этого регулирования, чтобы в случае необходимости внести коррективы", – подытожила она.

Недавно французский президент Эмманюэль Макрон пообещал запретить социальные сети для детей до 15 лет во Франции "в течение ближайших месяцев", если на уровне Европейского Союза не будет достигнут прогресс.

Между тем в Румынии подготовили законопроект "Цифровое совершеннолетие", который предусматривает запрет доступа к социальным сетям и другим приложениям детям до 16 лет без согласия родителей.