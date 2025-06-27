Молдова может усложнить предоставление гражданства жителям Приднестровья

Парламент Молдовы принял в первом чтении законопроект о гражданстве, который может усложнить получение молдавского гражданства для жителей Приднестровья.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает проект "МОСТ".

За законопроект о гражданстве в первом чтении проголосовали 54 депутата парламента Молдовы, все – от фракции правящей партии PAS.

Соавтор документа от PAS Вероника Рошка заявила, что в настоящее время процедура признания гражданства в Молдове "предусматривает неравное отношение к тем, кто хочет получить гражданство страны на другом основании – например, натурализации".

Она также привела статистику Службы информации и безопасности Молдовы, согласно которой за последние три года около 100 человек "предоставили фальшивые документы, чтобы получить гражданство Молдовы".

Законопроект, в частности, предусматривает, что проживание по состоянию на 23 июня 1990 года и до настоящего времени в стране больше не будет основанием для получения гражданства Молдовы через процедуру признания.

Именно по этой норме ранее получали гражданство жители Приднестровья, которые не были рождены в Молдове.

Ранее молдавский парламент поддержал законопроект, который предусматривает автоматическое предоставление гражданства Молдовы детям, рожденным на территории страны.

В 2022 году в Молдове предложили лишать молдавского гражданства лиц, которые одновременно являются гражданами Молдовы и России, в случае участия в войне РФ против Украины в рядах российской армии.