Мерц пояснив, чому не хоче говорити з Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що наразі не планує телефонних розмов з господарем Кремля Путіним, зазначивши, що подібні контакти у минулому не призводили до деескалації ситуації в Україні.

Заяву очільника уряду Німеччини наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

У цьому контексті Мерц згадав візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Путіна у липні 2024 року та телефонну розмову колишнього канцлера Німеччина Олафа Шольца з російським правителем.

"Останній візит угорського прем'єр-міністра до Москви Росія зустріла сильним бомбардуванням Києва та лікарні. За останньою телефонною розмовою з моїм попередником послідували бомбардування дитячої лікарні. Тож якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б утримався від них надовго", – зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що президент США Дональд Трамп дистанціюється від Путіна, Мерц сказав: "Президент США демонструє дедалі більший скептицизм і стає критичнішим. Це процес".

"У Європі існує велика згода в оцінці цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки", – додав він.

На полях економічного форуму у Санкт-Петербурзі Путін заявив, що відкритий до контактів з Фрідріхом Мерцом.

Сам Мерц раніше не відкидав можливості зустрітися з главою Кремля Владіміром Путіним, але в тому разі, якщо зустріч допоможе покласти край війні в Україні.

Водночас політики з Лівої партії та "Альтернативи для Німеччини" закликали Мерца встановити контакт з главою РФ.