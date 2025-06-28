Мерц объяснил, почему не хочет говорить с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что пока не планирует телефонных разговоров с хозяином Кремля Путиным, отметив, что подобные контакты в прошлом не приводили к деэскалации ситуации в Украине.

Заявление главы правительства Германии приводит DW, сообщает "Европейская правда".

В этом контексте Мерц вспомнил визит венгерского премьера Виктора Орбана к Путину в июле 2024 года и телефонный разговор бывшего канцлера Германии Олафа Шольца с российским правителем.

"Последний визит венгерского премьер-министра в Москву Россия встретила сильной бомбардировкой Киева и больниц. За последним телефонным разговором с моим предшественником последовали бомбардировки детской больницы. Поэтому, если это результат таких телефонных звонков, я бы воздержался от них надолго", – отметил он.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что президент США Дональд Трамп дистанцируется от Путина, Мерц сказал: "Президент США демонстрирует все больший скептицизм и становится более критичным. Это процесс".

"В Европе существует большое согласие в оценке этой войны. Я считаю, что президент Трамп приближается к этой оценке", – добавил он.

На полях экономического форума в Санкт-Петербурге Путин заявил, что открыт для контактов с Фридрихом Мерцем.

Сам Мерц ранее не исключал возможности встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным, но в том случае, если встреча поможет положить конец войне в Украине.

В то же время политики из Левой партии и "Альтернативы для Германии" призвали Мерца установить контакт с главой РФ.