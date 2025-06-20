Німецькі ультраправі і ліві закликають Мерца поговорити з Путіним

Після пропозиції про переговори, зробленої лідером Кремля Владіміром Путіним, політики з Лівої партії та "Альтернативи для Німеччини" закликають канцлера Фрідріха Мерца встановити контакт з главою РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Лідер парламентської фракції Лівої партії Серен Пеллманн вважає таку розмову "початком".

"Федеральний уряд занадто довго робив занадто мало дипломатичних кроків", – заявив він.

"Якщо є хоч найменший шанс покласти край цій агонії, то я вважаю нашим обов'язком спробувати", – додав він.

Речник "АдН" з питань зовнішньої політики Маркус Фронмаєр вимагає, щоб канцлер "об'єктивно і відповідально" розглянув пропозицію.

"Якщо президент Путін публічно сигналізує про свою готовність до переговорів, це не слід ігнорувати, а використовувати як можливий дипломатичний старт", – заявив Фронмаєр.

На полях економічного форуму у Санкт-Петербурзі Путін заявив, що відкритий до контактів з Фрідріхом Мерцем.

Сам Мерц не відкидає можливості зустрітися з главою Кремля Владіміром Путіним, але в тому разі, якщо зустріч допоможе покласти край війні в Україні.

Мерц раніше виступив проти посередницької ролі російського лідера Владіміра Путіна у війні між Ізраїлем та Іраном.