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У Британії вилучили одну з рекордних партій кокаїну на 100 млн фунтів

Новини — Субота, 28 червня 2025, 17:15 — Марія Ємець

У Британії оголосили про вилучення однієї з найбільших за увесь час партій кокаїну, вартість вантажу наркотиків оцінюють у майже 100 млн фунтів стерлінгів. 

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Контрабандний вантаж вагою 2,4 тонни виявили під контейнерами на судні, що прийшло у порт в гирлі Темзи із Панами. 

Правоохоронці вже деякий час тому вистежили заплановану поставку та перехопили її, коли вантаж прибув на територію країни. Вартість наркотиків оцінюють у 96 млн фунтів стерлінгів. 

За даними прикордонників, це шостий рекордний вантаж за всю історію подібних знахідок. 

Крім того, у порту Дувра перехопили 170 кг кетаміну, 4000 таблеток екстазі і два десятки одиниць вогнепальної зброї. 

В середині червня у порту Амстердама виявили 4500 кг кокаїну.

Наприкінці травня Європол заявив про ліквідацію мережі контрабанди кокаїну з Колумбії до Бельгії.

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Велика Британія кримінал
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