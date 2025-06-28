У Британії вилучили одну з рекордних партій кокаїну на 100 млн фунтів

У Британії оголосили про вилучення однієї з найбільших за увесь час партій кокаїну, вартість вантажу наркотиків оцінюють у майже 100 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Контрабандний вантаж вагою 2,4 тонни виявили під контейнерами на судні, що прийшло у порт в гирлі Темзи із Панами.

Правоохоронці вже деякий час тому вистежили заплановану поставку та перехопили її, коли вантаж прибув на територію країни. Вартість наркотиків оцінюють у 96 млн фунтів стерлінгів.

За даними прикордонників, це шостий рекордний вантаж за всю історію подібних знахідок.

Крім того, у порту Дувра перехопили 170 кг кетаміну, 4000 таблеток екстазі і два десятки одиниць вогнепальної зброї.

В середині червня у порту Амстердама виявили 4500 кг кокаїну.

Наприкінці травня Європол заявив про ліквідацію мережі контрабанди кокаїну з Колумбії до Бельгії.