Європол ліквідував мережу контрабанди кокаїну з Колумбії до Бельгії

Поліція ліквідувала мережу контрабанди кокаїну, яка перевозила пасту коки з Колумбії до Бельгії.

Про це повідомило у вівторок, 27 травня, Європейське поліцейське управління, яке цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За даними Європолу, в результаті операції було заарештовано 14 людей: 11 – у Бельгії, двох – у Німеччині та одного – в Італії.

"Мережею керувала італійська родина, яка підтримувала зв’язок із постачальниками в Колумбії та хіміками в Бельгії. Вони імпортували великі обсяги пасти коки, що надходила з Колумбії до європейських портів", – заявили у Європолі.

Там також зазначили, що речовину зберігали на складах у Бельгії, які використовувалися як лабораторії.

Арешти відбулися на тлі спроб Бельгії впоратися зі зростанням рівня насильницької злочинності, яка часто пов’язана з конфліктами між конкуруючими наркокартелями.

В середині квітня у Польщі затримали контейнер, який прибув на судні з Канади, у якому між екологічними дерев’яними підлоговими панелями виявили наркотики вартістю 20 млн злотих (близько $5,2 млн).

А 19 травня сигналізація, яка спрацювала під час спроби проникнення грабіжників в один із будинків шведського міста Мальме, допомогла поліції виявити одну з найбільших партій кокаїну.