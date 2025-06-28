В Великобритании изъяли одну из рекордных партий кокаина на 100 млн фунтов

В Великобритании объявили об изъятии одной из крупнейших за все время партий кокаина, стоимость груза наркотиков оценивают в почти 100 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Контрабандный груз весом 2,4 тонны обнаружили под контейнерами на судне, которое пришло в порт в устье Темзы из Панамы.

Правоохранители уже некоторое время назад выследили запланированную поставку и перехватили ее, когда груз прибыл на территорию страны. Стоимость наркотиков оценивается в 96 млн фунтов стерлингов.

По данным пограничников, это шестой рекордный груз за всю историю подобных находок.

Кроме того, в порту Дувра перехватили 170 кг кетамина, 4000 таблеток экстази и два десятка единиц огнестрельного оружия.

В середине июня в порту Амстердама обнаружили 4500 кг кокаина.

В конце мая Европол заявил о ликвидации сети контрабанды кокаина из Колумбии в Бельгию.