В Великобритании изъяли одну из рекордных партий кокаина на 100 млн фунтов
В Великобритании объявили об изъятии одной из крупнейших за все время партий кокаина, стоимость груза наркотиков оценивают в почти 100 млн фунтов стерлингов.
Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".
Контрабандный груз весом 2,4 тонны обнаружили под контейнерами на судне, которое пришло в порт в устье Темзы из Панамы.
Правоохранители уже некоторое время назад выследили запланированную поставку и перехватили ее, когда груз прибыл на территорию страны. Стоимость наркотиков оценивается в 96 млн фунтов стерлингов.
По данным пограничников, это шестой рекордный груз за всю историю подобных находок.
Кроме того, в порту Дувра перехватили 170 кг кетамина, 4000 таблеток экстази и два десятка единиц огнестрельного оружия.
В середине июня в порту Амстердама обнаружили 4500 кг кокаина.
В конце мая Европол заявил о ликвидации сети контрабанды кокаина из Колумбии в Бельгию.