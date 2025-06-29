Чехія зірвала замах Китаю на віцепрезидентку Тайваню у 2024 році

Чеська розвідка цього тижня заявила, що запобігла замаху на колишню віцепрезидентку Тайваню Сяо Бі-хім під час її візиту до Чехії в березні 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агентства AFP.

Речник чеської військової розвідки Ян Пейсек заявив AFP у неділю, що Сяо була мішенню "осіб, легалізованих на дипломатичних посадах у китайському посольстві в Празі".

Він сказав, що вони стежили за нею і збирали інформацію про програму Сяо та її зустрічі з чеськими посадовцями.

"Ми навіть зафіксували спроби китайської цивільної розвідки створити умови для демонстративних дій проти людини, яка перебуває під захистом, які, однак, не вийшли за межі підготовчого етапу", – додав Пейсек.

Згідно з повідомленням військової розвідки Чехії, агенти китайського посольства планували влаштувати наїзд на кортеж, яким віцепрезидентка Тайваню пересувалась під час візиту до Праги.

Сама Сяо, реагуючи на інформацію про спробу її замаху, заявила, що "незаконні дії" Комуністичної партії Китаю її не залякають і вона "продовжуватиме відстоювати інтереси Тайваню в міжнародному співтоваристві".

Чехія, як і більшість країн, не має офіційних дипломатичних зв'язків з Тайванем, але підтримує міцні неформальні контакти. Тайванські високотехнологічні компанії також є значними інвесторами в Чеській Республіці.

У 2023 році уряди Чехії та Тайваню домовились про співпрацю у відновленні України.