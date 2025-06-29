Чехия сорвала покушение Китая на вице-президента Тайваня в 2024 году

Чешская разведка на этой неделе заявила, что предотвратила покушение на бывшую вице-президентку Тайваня Сяо Би-хим во время ее визита в Чехию в марте 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства AFP.

Представитель чешской военной разведки Ян Пейсек заявил AFP в воскресенье, что Сяо была мишенью "лиц, легализованных на дипломатических должностях в китайском посольстве в Праге".

Он сказал, что они следили за ней и собирали информацию о программе Сяо и ее встречах с чешскими чиновниками.

"Мы даже зафиксировали попытки китайской гражданской разведки создать условия для демонстративных действий против человека, находящегося под защитой, которые, однако, не вышли за рамки подготовительного этапа", – добавил Пейсек.

Согласно сообщению военной разведки Чехии, агенты китайского посольства планировали устроить наезд на кортеж, в котором вице-президент Тайваня передвигалась во время визита в Прагу.

Сама Сяо, реагируя на информацию о покушении на нее, заявила, что "незаконные действия" Коммунистической партии Китая ее не запугают и она "будет продолжать отстаивать интересы Тайваня в международном сообществе".

Чехия, как и большинство стран, не имеет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но поддерживает прочные неформальные контакты. Тайваньские высокотехнологичные компании также являются значительными инвесторами в Чешской Республике.

В 2023 году правительства Чехии и Тайваня договорились о сотрудничестве в восстановлении Украины.