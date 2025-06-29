Франція хоче продовження торговельних переговорів ЄС зі США
Міністр фінансів Франції Ерік Ломбар закликав до продовження торговельних переговорів між ЄС і США після встановленого нині крайнього терміну 9 липня, щоб досягти кращої угоди.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю газеті La Tribune Dimanche.
Ломбар висловив переконання, що Європейському Союзу зрештою вдасться укласти угоду про торгівлю зі США.
"Щодо терміну, я хотів би, щоб його знову відклали. Я краще укладу хорошу угоду, ніж погану 9 липня", – пояснив він.
Глава Міністерства фінансів Франції також зазначив, що енергетика може стати частиною торговельної угоди Брюсселя й Вашингтона, а ЄС може збільшити імпорт газу з США, щоб замінити поставки з Росії.
Президент США Дональд Трамп встановив 9 липня кінцевим терміном для торговельних переговорів з Євросоюзом, попередивши, що недосягнення угоди може спричинити підвищення мит США на європейські товари до 50%.
Прогрес у переговорах залишається незрозумілим. З наближенням терміну, встановленого Трампом, між Німеччиною і Францією виникають розбіжності щодо того, як вести переговори зі США.
Тим не менш, непублічно Європейський Союз і США вважають, що зможуть укласти певну форму торговельної угоди.