Франция хочет продолжения торговых переговоров ЕС с США

Министр финансов Франции Эрик Ломбар призвал к продолжению торговых переговоров между ЕС и США после установленного в настоящее время крайнего срока 9 июля, чтобы достичь лучшего соглашения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью газете La Tribune Dimanche.

Ломбар выразил убеждение, что Европейскому Союзу в конечном итоге удастся заключить соглашение о торговле с США.

"Что касается срока, я хотел бы, чтобы его снова отложили. Я лучше заключу хорошее соглашение, чем плохое 9 июля", – пояснил он.

Глава Министерства финансов Франции также отметил, что энергетика может стать частью торгового соглашения Брюсселя и Вашингтона, а ЕС может увеличить импорт газа из США, чтобы заменить поставки из России.

Президент США Дональд Трамп установил 9 июля конечным сроком для торговых переговоров с Евросоюзом, предупредив, что недостижение соглашения может привести к повышению пошлин США на европейские товары до 50%.

Прогресс в переговорах остается неясным. С приближением срока, установленного Трампом, между Германией и Францией возникают разногласия по поводу того, как вести переговоры с США.

Тем не менее, непублично Европейский Союз и США считают, что смогут заключить определенную форму торгового соглашения.